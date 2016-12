Uma Thurman şi Jude Law în juriul de la Cannes

Uma Thurman și Jude Law în juriul de la Cannes

Ştire online publicată Joi, 21 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Uma Thurman, Jude Law și Olivier Assayas vor face parte din juriul ediției de anul acesta de la Cannes. A 64-a ediție a celebrului festival de film se va desfășura între 12 și 22 mai și va fi prezidat de actorul american Robert De Niro. De asemenea, alți doi cineaști, Mahamat Saleh Hauron, din Ciad și regizorul Johnny To, din Hong Kong, vor face parte din juriu. Cineastul sârb Emir Kusturica va prezida secțiunea „Un certain regard”. Anul acesta, România va fi reprezentată la festivalul de film de la Cannes de două producții: cel mai recent film al regizorului de origine română Radu Mihăileanu, „La Source des femmes” și pelicula „Loverboy”, a regizorului Cătălin Mitulescu, care va concura la secțiunea „Un certain regard”.