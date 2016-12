„Uite-o şi pe obsedata asta de serviciu, nu a putut să stea acasă să aibă grijă de cei mici“

Andreea Esca:

„Uite-o și pe obsedata asta de serviciu, nu a putut să stea acasă să aibă grijă de cei mici“

Ştire online publicată Marţi, 02 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea știrilor de la PRO TV își iubește locul de muncă și este de părere că acesta se îmbină perfect cu viața de familie, dacă știi cum să le echilibrezi. Andreea Esca a explicat pentru Cariere Online că nu a făcut niciodată compromisuri majore în viață și nici nu a renunțat la plăcerile sau prietenii săi.„Nu am făcut niciodată renunțări esențiale care să mă ducă departe de eul meu. Sigur că am făcut mici compromisuri. Nu am renunțat niciodată la prietenii mei, la plăcerile mele, la hobby-urile mele. De exemplu, atunci când am născut-o pe Alexia m-am întors la serviciu după trei luni și când l-am născut pe Alex după doar o lună și jumătate. M-am întors la serviciu chiar dacă mulți s-au gândit: uite-o și pe obsedata asta de serviciu, nu a putut să stea acasă să aibă grijă de cei mici. Eram foarte fericită că am născut, mă bucura enorm, dar îmi lipsea serviciul meu și m-am gândit că așa este bine și pentru copilul meu și pentru mine. Dacă stai acasă cu copilul și ești supărată și frustrată, nervoasă că nu te duci la serviciu, nu văd ce ai de câștigat. Eu m-am dus la serviciu, îl făceam cu plăcere, mă întorceam fericită acasă, deci și copilul beneficia de starea mea pozitivă. Cred că despre asta este vorba în viața personală și în cea profesională”, a mărturisit vedeta.