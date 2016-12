Uite ce inele scumpe vinde cântăreaţa Diana Bişinicu!

Uite ce inele scumpe vinde cântăreața Diana Bișinicu!

Ştire online publicată Joi, 08 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Zilele trecute, cântăreața Diana Bișinicu și-a deschis un magazin de bijuterii în București. Vedeta este pasionată de acest domeniu și chiar are în magazinul pe care-l patronează câteva inele și coliere de aur cu pietre prețioase realizate după ideile ei, de care e foarte mândră.„Îmi plac foarte mult bijuteriile, mai ales cele din categoria de superlux, atât să le port, cât și să le desenez. În magazinul pe care mi l-am deschis în București, toate bijuteriile sunt lucrate manual, sunt unicat, iar multe dintre ele au fost realizate după ideile mele de o firmă din Italia. În magazinul meu găsiți doar inele, cercei, coliere și brățări realizate din aur cu pietre prețioase, iar prețul lor variază între 700 și 150.000 de lei.În plus, îmi doresc să atrag și tinerii însurăței, așa că am adus peste 1.000 de modele de verighete, la care fac reduceri până de Crăciun”, ne-a dezvăluit Diana. Mai mult, ne-a mai mărturisit cântăreața, până nu va găsi o vânzătoare care să se priceapă la bijuterii, va vinde chiar ea la magazinul pe care îl deține.„Clienții mă recunosc, vorbesc frumos, îmi cer o mulțime de detalii și, uneori, sunt chiar uimiți că mă și pricep la aur și la diamante. Iar vânzările nu sunt deloc rele”, ne-a mărturisit artista care mai are un magazin de perdele și draperii, tot din categoria lux.