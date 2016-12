Uite ce bine arată Andreea Bododel, deşi mănâncă ciocolată în miez de noapte!

Uite ce bine arată Andreea Bododel, deși mănâncă ciocolată în miez de noapte!

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Meseria de animatoare consumă foarte multe calorii, așa că Andreea Bododel își poate permite ca între două reprize de dansat pe bar să se răsfețe cu o bucată de ciocolată.Andreea Bododel, fosta iubită a lui Liviu Vârciu, a fost surprinsă în timp ce înfuleca un baton de ciocolată. Bruneta a fost atât de plăcut impresionată de fotografie, încât a și postat-o pe contul ei de Facebook."Ciucalatăăăăăăă!", scrie Andreea sub fotografie.Fanii au și taxat-o. Într-un comentariu, un tânăr o sfătuiește să nu mai mănânce ciocolată, ca să nu se îngrașe.Deocamdată, Andreea nu are de ce să își facă griji, deoarece are o siluetă de invidiat, care stârnește cele mai pătimașe priviri.