U2 amână lansarea albumului

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Lansarea celui mai recent album al trupei U2, plănuită inițial să aibă loc în această toamnă, a fost amânată pentru începutul anului 2009, deoarece trupa nu a finalizat înregistrările pentru noul material: „Am crezut că vom avea albumul gata, dar de ce să ieșim cu el acum când mai avem de descoperit lucruri neprețuite?”, scrie Bono, solistul trupei, pe site-ul U2.com. În ultima perioadă, formația a înregistrat într-un studio din sudul Franței, după ce au trecut și prin studiourile de înregistrări din Fez și Dublin, alături de colaboratori vechi ai trupei, cum ar fi Brian Eno, Daniel Lanois și Steve Lillywhite: „Știm că trebuie să ieșim pe piață curând, dar mai știm și că oamenii nu vor un nou album U2 decât dacă este cel mai bun al nostru din toate timpurile”, mai spuns Bono. „Trebuie să fie cel mai inedit, mai provocator album al nostru... altfel, care ar fi scopul?”, a subliniat artistul. Totodată, el a precizat că, la ora actuală, trupa are 50 sau 60 de piese noi din care trebuie să le aleagă pe cele ce vor fi incluse pe următorul album. Cel mai recent material al trupei U2, intitulat „How To Dismantle An Atomic Bomb”, a obținut premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, în 2004. Bono a mai spus că ultimele două albume ale trupei au fost foarte personale, bazate pe „culorile primare ale rockului - bas, chitară și tobe”. Printre piesele care ar putea fi incluse pe noul album se numără „Get on Your Boots”, „For Your Love”, “Breathe”, „No Line on the Horizon” și „Moment of Surrender”.