Tudor Chirilă: Pe timpul meu, cu chitara puteai să agăţi

Tudor Chirilă: Pe timpul meu, cu chitara puteai să agăți

Ştire online publicată Marţi, 17 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

In timpul recitalului sustinut vineri seara de trupa Vama, Tudor Chirila a depanat cateva amintiri din copilarie.Tudor Chirila are mari probleme cu transpiratia, calcandu-i pe urme lui Gabriel Cotabita!Solistul trupei Vama consuma foarte multa energie la concertele sale, unde, de obicei, schimba mai multe tricouri sau camasi, toate ude fleasca.Asa s-a intamplat si vineri seara, cand Tudor si trupa sa au sustinut primul lor concert bucurestean din acest an in club Barletto, cel mai nou local de fite din zona Tei.In timpul recitalului care a durat 90 de minute, Tudor a depanat si cateva amintiri din copilarie.Solistul a povestit cum, la 11 ani, isi dorea sa o aiba pe vecina de la etajul 2, care avea 18 ani:"Felicia era cea mai buna din cartier pe vremea aia. Aveam 11 ani si stiam ca trebuie neaparat sa o am. Pe timpul meu, cu chitara puteai sa agati foarte bine si sa f.. Azi nu te mai ajuta nimic in sensul asta, nici macar facebook-ul".