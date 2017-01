Trupele E.M.I.L şi The MOOoD, pe aceeaşi scenă cu Faithless, la Ciuc Summer Fest

Trupele E.M.I.L și The MOOoD, pe aceeași scenă cu Faithless, la Ciuc Summer Fest

Ştire online publicată Vineri, 11 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În ultima zi a Ciuc Summer Fest, care are loc în perioada 16 - 18 iulie, pe stadionul „Iolanda Balaș-Soter” din București, vor concerta trupele E.M.I.L și The MOOoD, informează organizatorii, Emagic. Inspirată de stilul punk-rock californian, trupa E.M.I.L. a fost înființată în 2000, păstrând și în prezent influențele muzicale a două dintre formațiile internaționale care i-au marcat evoluția: Green Day și Sublime. Trupa, formată din Sorin Bădulescu (voce), Gabi Georgescu (chitară), Andrei Stoianovici (chitară), Barbu Niculae (chitară bass) și Eugen Imecs (tobe), a devenit rapid un nume de referință în rock-ul autohton, aducând ca noutăți ritmuri de ska și dub, îmbinate cu reggae și upsteady. Anul 2003 a marcat debutul discografic, E.M.I.L. lansând E.P.-ul „Cocktail verde”, care a fost urmat de albumele „Rom, fum și vanilie” (2005) și „Știu, ți se pare absurd...” (2009), materiale pentru care trupa a colaborat și cu nume cunoscute ale scenei rock și hip-hop autohtone, printre care Butch, Aliosha și DJ Hefe. După aproape o decadă de activitate muzicală, E.M.I.L. are la activ numeroase prezențe în cadrul unor festivaluri din România. Trupa The MOOoD, înființată în 2006, este unul dintre cele mai apreciate nume ale curentului brit-indie rock autohton, fiind totodată și una dintre cele mai vizibile formații românești dincolo de hotarele țării. Cei patru membri - Marius Moise (voce), Bogdan Spirea (tobe, voce secundară), Mircea Voloh (chitară, voce secundară) și Horia Stere (chitară bass) - și-au făcut debutul internațional la unul dintre cele mai importante festivaluri europene dedicat descoperirii și promovării tinerilor artiști - Eurosonic Festival, din Groningen, Olanda. Headlinerii festivalului Ciuc Summer Fest sunt Faithless (16 iulie), Pink Martini (17 iulie) și Gary Moore (18 iulie). Biletele pentru fiecare zi a festivalului pot fi achiziționate online, de pe www.myticket.ro, și din rețeaua magazinelor Diverta, la diferite categorii de preț, în funcție de distanța față de scenă: 90 de lei, 160 de lei și 220 de lei.