Trupa Take That se reuneşte

Trupa Take That se reunește

Ştire online publicată Joi, 24 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Robbie Williams va urca din nou pe scenă alături de fosta sa trupă, Take That, de care s-a despărțit în 1995, după ce Gary Barlow l-a invitat să ia parte la un concert caritabil, care va avea loc luna viitoare, la Londra, informează femalefirst.co.uk. Robbie Williams, care de curând a lansat un nou single, „Bodies”, se va alătura foștilor săi colegi doar pentru acest eveniment. „Da, ceva chiar se va întâmpla. Eu și Gary ne-am întâlnit des în ultima vreme și am discutat”, a confirmat Williams. La concertul caritabil, care va fi organizat de fundația Children in Need la Royal Albert Hall din Londra, va urca pe scenă cântărețul Mika. Acesta s-a arătat foarte încântat de revenirea lui Robbie alături de Take That. „Sunt un mare fan al lui Robbie și îmi place mult noul lui single, «Bodies»”, a spus acesta. Între timp, Robbie Williams și-a dus iubita la o „vânătoare de extratereștri”. Excentricul cântăreț, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie, după ce a petrecut mai mulți ani în California, a făcut mai multe vizite nocturne în Cradle Hill, lângă Warminster, în sudul Angliei, alături de actrița Ayda Field, pentru a căuta OZN-uri.