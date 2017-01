Trupa lui Bob Marley concertează în septembrie la Bucureşti

Trupa lui Bob Marley concertează în septembrie la București

Ştire online publicată Miercuri, 19 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

The Wailers, legendara formație a lui Bob Marley, concertează pe 10 septembrie la Sala Palatului din Capitală, informează organizatorii. Spectacolul de la București face parte din turneul internațional care marchează patru decenii de existență a trupei (The 40th Anniversary Tour). În deschiderea concertului va cânta trupa El Negro. Bob Marley a cântat timp de 12 ani împreună cu The Wailers, iar la 29 de ani după dispariția lui, pionierii muzicii reggae continuă să încânte milioanele de fani din întreaga lume. Melodiile celebre care l-au făcut pe Bob Marley liderul incontestabil al stilului reggae vor răsuna pentru prima dată live la București: „I Shot the Sheriff”, „No Woman, No Cry”, „Could You Be Loved”, „Stir It Up”, „Redemption Song”, „One Love”. Trupa The Wailers a fost fondată în 1969 chiar de Bob Marley. Din pionieri ai genului reggae, muzicienii au reușit să transforme acest nou stil muzical într-un fenomen global, devenind astfel adevărate simboluri jamaicane. După dispariția lui Bob Marley, în 1981, legenda a fost continuată de basistul Aston „Familyman” Barrett, cel care a adus tinere talente în for-mație. În cei 40 de ani de activitate, The Wailers au vândut peste 250 de milioane de albume în întreaga lume. Tot ei au primit singurul disc de diamant acordat vreodată unui album reggae, pentru „The Legend”. Această compilație deține și recordul pentru cel mai bine vândut album din istoria muzicii reggae: peste 20 de milioane de exemplare.