Trupa Faithless revine după patru ani la B’ESTFEST 2010

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa Faithless va reveni la Bu-curești, pentru a concerta în cadrul B’ESTFEST 2010, pe care l-a deschis în urmă cu patru ani, la prima ediție a festivalului, anunță organizatorii, Emagic. Alcătuită din Maxi Jazz, Sister Bliss și Rollo Armstrong, Faithless este una dintre trupele preferate ale publi-cului român, atât datorită succesului unor piese precum „Insomnia”, “God is a DJ”, „Bombs” sau „We Come 1”, cât și prin show-urile live cu adevărat memorabile susținute în România. Nume reprezentativ al muzicii electro din Marea Britanie, Faithless a îmbinat de-a lungul carierei genuri variate, de la electro la dance și chiar trance, influențe hip-hop, trip-hop și spoken-word, refuzând încadrarea într-un singur stil muzical. Trupa a debutat în 1995 cu piesa „Salva Mea”, care, la puțin timp după lansare, a ajuns pe primele locuri ale topurilor din întreaga lume. Anul 1996 a marcat apariția pri-mului album de studio, „Reverence”, acesta fiind urmat de „Sunday 8pm”, „Outrospective”, „No Roots” și de un album Greatest Hits, lansat în 2005. În 2006, Faithless a lansat cel de-al cincilea album de studio „To All New Arrivals” consacrând definitiv trupa britanică drept unul dintre cele mai de succes proiecte electro-dance din lume. După patru ani de la apariția ultimului material, Faithless se pregătește în prezent de lansarea unui nou album de studio, intitulat „Calling All The Faithful”, primul extras de pe acesta fiind single-ul „Sun To Me”. Figura feminină a trupei, Sister Bliss, este unul dintre cei mai de succes DJ din Marea Britanie, lucrând cu nume internaționale cunoscute, printre care și Paul Oakenfold. Printre proiectele de succes ale lui Maxi Jazz se numără hitul trance „Dance4life”, în colaborare cu Tiesto, și piesa „My Culture” a lui Robbie Williams. „Eminența cenușie” și „invizibilă” din cadrul Faithless, producătorul Rollo, deține și el un portofoliu impresionant, fiind persoana din spatele albumelor de succes ale Dido, care este chiar sora lui, punându-și amprenta și pe piesele unor artiști precum Simply Red sau Pet Shop Boys. „Am ajuns la cea de-a patra ediție B’ESTFEST și suntem deosebit de bucuroși că am reușit să construim un brand românesc valoros într-un timp atât de scurt! În Europa aproape fiecare țară are cel puțin un festival internațional de muzică de o asemenea anvergură”, a declarat Laura Coroianu, CEO Emagic. B’ESTFEST 2010 va avea loc anul acesta în zilele de 16, 17, 18 iulie, la Romexpo, primul nume con-firmat în program fiind Faithless.