Trofeu al arcadei calităţii

Trofeu al arcadei calității

Recenta distincție primită de maestrul cofetar Silvian Miron la începutul acestei luni, la Frankfurt, constituie o încununare a pasiunii sale pentru arta modelării ciocolatei și a numeroaselor sale participări la competiții de gen. Cu Trofeul de Aur „Arch of Europe”, acordat de Organizația Internațională „Business Initiative Directions” (BID), pentru excelență, prestigiu antreprenorial și determinarea în susținerea calității în domeniu, managerul Silvian a reușit să atingă suprema performanță. Al cărei parcurs a debutat, după cum declară premiantul, în anul 2004, la Erfurt, unde a avut loc Olimpiada internațională gastronomică și unde a reușit să câștige trei medalii de aur plus una de bronz, cu echipa României. A urmat invitația adresată anul trecut, în luna mai, de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, de a participa la Berlin la rețeta tortului european. Și de-aici n-a mai fost decât un pas până la… Frankfurt. Premiul Internațional „Arch of Europe” (IAE) constituie o recunoaștere a calităților companiilor sau organizațiilor din diferite țări ale lumii și promovează reputația și poziția laureaților, prin certificarea, implementarea și promovarea culturii calității și excelenței, în diferitele domenii de activitate.