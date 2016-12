„Trecutul este trecut, iar Alexandra Dinu are acum viaţa ei“

„Trecutul este trecut, iar Alexandra Dinu are acum viața ei“

Ştire online publicată Joi, 24 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Dinu este foarte categorică când vine vorba des-pre căsnicia din urmă cu zece ani cu fotbalistul. Conform unor stenograme, Adrian Mutu este acuzat că o bătea pe prima sa soție, blonda Alexandra Dinu, cu care are un băiețel, Mario.Într-un interviu publicat de ziarul Ring, Alexandra Dinu vorbește despre mariajul său cu Adrian Mutu, despre proiectele ei și despre fiul pe care îl are cu fotbalistul.Alexandra este foarte categorică când vine vorba despre căsnicia din urmă cu zece ani cu fotbalistul.„Nu vreau să discut despre asta și v-aș fi foarte recunoscătoare dacă m-ați disocia de aceste lucruri. Trecutul este trecut, iar Alexandra Dinu are acum viața ei, care nu are nicio tangență cu acele lucruri. Sunt subiecte vechi, care fac parte dintr-o altă viață, vreau ca toată lumea să înțeleagă această realitate. Am viața mea și nu mai vreau să fiu întrebată vreodată despre trecutul meu, am alte preocupări”, a spus fosta consoartă a lui Adrian Mutu