Totul despre petrecerea burlacilor!

Ştire online publicată Joi, 03 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

S-a dat startul nuntilor si din ce in ce mai multe cupluri isi pun problema ultimei seri de libertate. Oare si tie iti da batai de cap petrecerea burlacilor? Nicio problema. Cu ajutorul unor specialisti in organizarea evenimentelor de acest gen iti dam ponturi, sfaturi si cam toate informatiile de care ai nevoie pentru ca ultima noapte de burlacie sa ramana de neuitat. Sa inceapa distractia! Activitati: Spa Pare feminin, dar sa stii ca e ultima fita in ceea ce priveste acest gen de petrecere. Relaxati-va sub mainile unor masori profesionisti, depanati amintiri si simtiti-va bine. Campionat de poker Nimic nu incinge spiritele, intr-un mod pozitiv, asa cum o face o competitie. Iar atunci cand vorbim de jocuri cu mize, precum poker, lucrurile pot deveni foarte amuzante si distractive. Karaoke Se spune ca o petrecere fara karaoke nu e petrecere. Cu siguranta doua, trei melodii din adolescenta va vor pune sangele in miscare. Dregeti-va vocea si hai la cantare! Paintball Aici e momentul sa va aratati barbatia, sa vedeti daca viitorul mire mai poate face fata unei provocari ori a inceput sa se acomodeze cu fotoliul din fata televizorului. Sa inceapa lupta! Striptease Daca vreti sa va dezlantuiti, un bar de noapte e fix ce trebuie. Un show de cateva ore va va incinge indeajuns ca sa fugiti cat mai repede la cele care va asteapta acasa. Atentie totusi la viitoarea mireasa si, eventual, la domnisoarele de onoare, caci ele s-ar putea sa nu vada cu ochi buni acest fel de distractie. Citeste mai departe...