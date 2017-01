Topul Forbes al celor mai scumpe fotografii cu celebrităţi

Topul Forbes al celor mai scumpe fotografii cu celebrități

Vineri, 21 Decembrie 2007

Actrița Angelina Jolie ocupă nu mai puțin de patru poziții în topul Forbes al celor mai scumpe fotografii cu celebrități. Pe primul loc se află primele imagini cu bebelușul său, Shiloh Nouvel, pentru care revista People a plătit 4,1 milioane de dolari. Clasamentul realizat de Forbes a avut în vedere cele mai scumpe fotografii ale vedetelor din Statele Unite în ultimii 10 ani. Publicațiile de divertisment nu comunică, de obicei, prețurile plătite pentru astfel de fotografii, Forbes luând în considerare rapoartele făcute publice și informațiile despre vânzările de fotografii disponibile pe piață. În top, după celebra fotografie a bebelușului biologic al cuplului de staruri hollywoodiene Angelina Jolie - Brad Pitt, publicată de People, urmează fotografiile de la nunta lui Demi Moore și Ashton Kutcher, pentru care revista OK! a plătit 3 milioane de dolari, în octombrie 2005. Pe locul trei în clasament se află fotografiile de la nunta actriței Eva Longoria și a jucătorului de baschet Tony Parker, din iulie 2007, pentru care revista OK! a plătit 2 milioane de dolari. Cu aceeași sumă au fost cumpărate fotografiile lui Larry Birkhead cu fiica sa și a starletei Anna Nicole Smith, Dannielynn, cumpărate de revista OK! în aprilie 2007, și cele ale Angelinei Jolie împreună cu fiul său Pax Thien, după procesul de adopție, cumpărate de revista People în martie 2007. Anna Nicole Smith ocupă, de altfel, trei poziții în acest top, secondând-o pe Angelina Jolie. În septembrie 2006, revista People a plătit pentru fotografiile de la „nunta” Annei Nicole Smith și a lui Howard K. Stern suma de 1 milion de dolari. Cu 500.000 de dolari au fost cumpărate fotografiile lui Sean Preston, copilul lui Britney Spears și al lui Kevin Federline (People, noiembrie 2005), primele fotografii ale cuplului Angelina Jolie - Brad Pitt (US Weekly, aprilie 2005) și primele fotografii care indicau clar că Jolie este însărcinată (People, ianuarie 2006).