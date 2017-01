Top Gear filmează în România!

17 Septembrie 2009

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, ieri, o solicitare a BBC Top Gear pentru realizarea unei filmări, în ziua de 22 septembrie, cu trei automobile - Ferrari, Lamborghini și Aston Martin -, în garaje și tunele accesibile autoturismelor. „Am aprobat o solicitare din partea redacției revistei BBC Top Gear România pentru o filmare în ziua de 22 septembrie între orele 19.30 și 23.30. Trei automobile spectaculoase, din câte îmi dau seama, urmează să fie filmate în curte, în garaj și în tunelele accesibile autoturismelor”, a declarat secretarul Camerei Deputaților, Sever Voinescu, la finalul ședinței de Birou Permanent de miercuri. Voinescu a precizat că, pe marginea acestui subiect, în Biroul Permanent a avut loc „o discuție plăcută”. „Cu ocazia asta am aflat că domnul Voicu (n.r.-Mihai Voicu) este un mare admirator al acestei emisiuni, domnia sa ne-a povestit pe larg și cu entuziasm despre succesul acestei emisiuni. Noi toți am fost impresionați și pe cale de consecință am aprobat această cerere”, a spus democrat-liberalul. Potrivit memorandumului intern aprobat de conducerea Camerei, echipa Top Gear va realiza filmările la Palatul Parlamentului pe 22 septembrie între orele 19,30 -23,30 cu trei automobile - Ferrari, Lamborghini și Aston Martin. Realizatorii emisiunii Top Gear din Marea Britanie au ales România ca destinație pentru filmarea ultimului episod dintr-o serie de 14 emisiuni pentru promovarea la nivel mondial. Filmările vor continua în mai multe locații, începând cu stațiunile de pe litoralul Mării Negre, Delta Dunării, Podișul Dobrogei, Transfăgărășan și alte obiective din București, iar obiectivul filmărilor este de a promova România în cele peste 90 de țări în care este transmisă emisiunea.