Toni Braxton suferă de cancer

Ştire online publicată Vineri, 31 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit tabloidelor americane, cântăreața Toni Braxton a fost diagnosticată acum doua luni cu cancer mamar, aflându-se în prezent sub tratament intensiv. Artista a decis să lupte singură împotriva cancerului și să nu mai spună nimănui. Veștile par îmbucurătoare însă, de vreme ce doctorii i-au spus că boala se află încă în stadiul incipient. Mai mult, cântăreața nu și-a anulat show-urile, așa că medicii au fost nevoiți să-i mărească doza de fier, pentru a combate oboseala provocată de ședințele de chimioterapie. Un apropiat al artistei a declarat pentru presă: „Toni este o adevărată luptătoare. Mai are, ce-i drept, momente când începe să plângă și se neliniștește, dar își revine repede”. Se pare însă că aceasta nu este sin-gura problemă de sănătate a lui Toni: în 2002, Braxton a fost diagnostica-tă cu pericardită, după ce a leșinat pe scena musical-ului „Aida“.Potrivit tabloidelor americane, cântăreața Toni Braxton a fost diagnosticată acum doua luni cu cancer mamar, aflându-se în prezent sub tratament intensiv. Artista a decis să lupte singură împotriva cancerului și să nu mai spună nimănui. Veștile par îmbucurătoare însă, de vreme ce doctorii i-au spus că boala se află încă în stadiul incipient. Mai mult, cântăreața nu și-a anulat show-urile, așa că medicii au fost nevoiți să-i mărească doza de fier, pentru a combate oboseala provocată de ședințele de chimioterapie. Un apropiat al artistei a declarat pentru presă: „Toni este o adevărată luptătoare. Mai are, ce-i drept, momente când începe să plângă și se neliniștește, dar își revine repede”. Se pare însă că aceasta nu este sin-gura problemă de sănătate a lui Toni: în 2002, Braxton a fost diagnostica-tă cu pericardită, după ce a leșinat pe scena musical-ului „Aida“.