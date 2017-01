Tonciu nu-l mai vrea pe Mitea: "Ciorba reîncălzită nu mai are acelaşi gust"

Tonciu nu-l mai vrea pe Mitea: "Ciorba reîncălzită nu mai are același gust"

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Tonciu este liberă și fericită, iar despărțirea de Nicolae Mitea a făcut-o să se bucure de o viață relaxată și plină de distracție. Cu toate acestea, bruneta își dorește un bărbat lângă ea și are și câteva standarde.Invitată într-o emisiune TV, Andreea Tonciu a mărturisit că nu mai vrea să se împace cu Mitea pentru că ciorba reîncălzită nu mai are același gust. "Sunt liberă, relaxată și fericită. Între mine și Nicky nu mai mergea relația și ne-am certat. Și știi cum e ciorba reîncălzită nu mai are același gust. Despărțirea a fost de comun acord pentru că am fost împreună 6 ani și așa mi s-a părut normal. Ajunsesem să îmi doresc altceva de la viață. Vroiam să locuim împreună și el nu a vrut, chiar dacă plănuiam să facem nunta anul viitor", a mărturisit Andreea.