Tonciu, din nou cu Mitea

Ştire online publicată Miercuri, 06 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși afirma sus și tare că e foarte fericită cu noul ei iubit, ei bine, se pare că acesta nu a avut ochi doar pentru ea. Așadar, iată că Andreea Tonciu a ajuns din nou lângă fostul iubit, respectiv fotbalistul Nicolae Mitea, de care, la finele lunii februarie, se despărțise „definitiv”.„Vineri ne-am împăcat. Niki mi-a trimis un buchet de flori și un mărțișor. Vreau ca lumea să știe că atunci când am zis că nu-l mai iubesc, chiar am simțit asta. Dar acum nu mai simt. Asta este... Nu am cum să nu-l iubesc, pentru că am stat patru ani de zile cu el”.