Tom Hanks iubeşte să fie bunic

Tom Hanks iubește să fie bunic

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Tom Hanks savurează noul său rol de bunic. Acesta a întocmit un orar pentru a o vedea pe nepoata din partea fiului său Colin, transmite Agerpres.Fiul cel mare al starului din „Cast Away” și soția acestuia au devenit părinții micuței Olivia în februarie. Tom Hanks recunoaște că este încântat să își petreacă timpul pentru a o cunoaște pe micuță, chiar dacă la început copilul se cam temea de el. „Nepoata mea este magnifică... dar consider că nu o văd destul. Am trecut de faza în care eram o prezență terifiantă în viața ei deoarece sunt un tip mare și nu sunt nici mama ori tatăl ei și strig... «Cine este fata aceea mică? Cine este fata aceea mică? Te știu! Ești așa drăguță!» sunt doar un tip ciudat, gălăgios care vine în vizită” , povestește actorul. „Încă mai lucrez la asta. Am ajuns acolo dimineața devreme după ce ea a tras un pui de somn zdravăn și a luat o masă gustoasă și am fost gata să o farmec. Am făcut-o să râdă, să zâmbească și să chicotească” , a mai adăugat actorul fericit că a reușit să-i câștige încrederea micuței.