Tom Cruise îşi obligă nevasta să se lase de fumat

Tom Cruise își obligă nevasta să se lase de fumat

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american a declarat recent că a fost foarte supărat când a descoperit că soția lui, actrița Katie Holmes, a reînceput să fumeze și că o va obliga să renunțe la acest „obicei murdar”, informează femalefirst.co.uk. Tom Cruise are un stil de viață foarte disciplinat și o încurajează pe soția lui, Katie Holmes, să urmeze terapiile de purificare a organismului propuse de cultul scientologic. „A fost extrem de furios când a aflat că ea a început din nou să fumeze și acum face tot ce-i stă în putere pentru a o forța să renunțe la ceea ce el a denumit «un obicei murdar»”, a declarat o sursă apropiată cuplului, citată de presa americană. Nu este pentru prima oară când Tom Cruise, în vârstă de 46 de ani, încearcă să influențeze comportamen-tul soției sale, în vârstă de 30 de ani. Presa americană a anunțat recent că Holmes, celebră pentru rolul din filmul „Thank You For Smoking/ Mulțumim că fumați!”, a trebuit să suporte o transformare categorică de stil de viață, în spiritul conceptelor scientologice, după ce una dintre aparițiile sale publice a provocat o mare îngrijorare în rândul conducătorilor acestui cult. O sursă a declarat: „Ideea acestei transformări le-a aparținut lui Tom (Tom Cruise, n.r.) și liderului cultului scientologic, David Miscavige. După ce Katie (Katie Holmes, n.r.) a urmat Tratamentul de Purificare - o dietă extrem de severă de detoxifiere, în timpul căreia a primit doze mari de vitamine și a petrecut cinci ore pe zi în saună - doctorii și specialiștii homeopați au fost solicitați pentru a-i menține înfățișarea sănătoasă și pentru a se asigura că pielea ei nu va crăpa - tratament numit «Scientology Sparkle»”. În timpul acestui tratament de înfrumusețare, Katie Holmes a bene-ficiat de serviciile de lux oferite de spa-ul de la Tokyo Ritz Carlton, care au inclus masaje cu pietre vulcanice, tratamente pentru întinerirea tenului, manichiură și pedichiură.