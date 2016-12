Tom Boxer: «Antonia m-a lucrat! Am rămas fără bani»

Vineri, 21 Martie 2014

Scandal monstru în muzică! Tom Boxer îi acuză pe Antonia și casa de discuri Roton că l-au înșelat cu sute de mii de euro.Război în lumea muzicală. Casa de discuri Roton e acuzată de înșelăciune după ce a "furat-o" pe Antonia și nu i-ar fi plătit banii cuveniți lui Tom Boxer, cel care a scos-o din anonimat.Artistul a făcut plângere la Parchet și susține că a fost păcălit cu sute de mii de euro. Nici Roton nu se lasă și l-a dat în judecată pentru că nu și-a respectat contractul.Cosmin Simionică, cunoscut sub numele de Tom Boxer, a trecut la fapte. După ce a tot arătat cu degetul spre cei cu care colaborează de aproape 10 ani, artistul a făcut plângere la Parchet pentru a i se face dreptate.„Roton m-a furat și pe față, și pe spate. Muzica mea a generat sume de bani destul de mari, iar în momentul în care trebuia să-mi dea partea mea de bani nu a făcut treaba asta. M-au convins să semnez niște acte că au folosit sumele alea mari de bani pentru a mă promova. Nu știu ce a însemnat promovare, dar trebuia să existe niște acte, care însă nu există", ne-a spus Tom Boxer.Pentru a demonstra că a fost tras în piept, artistul, ajutat de un avocat și de un contabil, a luat la puricat, în urmă cu câteva luni, toate hârtiile. „Vorbim aici de 150.000-200.000 de euro. Nu știu câți bani a încasat Roton pentru toată muzica mea din ultimii zece ani. La mine ajungeau mii de euro, când ei încasau zeci-sute de mii. Eu nu am vrut să-i dau în judecată pe cei de la Roton că îmi datorează bani, dar au comis o infracțiune. Am depus o plângere la Parchet, are număr de dosar și Parchetul a luat legătura deja cu ei", ne-a explicat producătorul muzical, scrie click.ro, în exclusivitate.Tom Boxer spune că neînțelegerile dintre el și casa de discuri datează exact din perioada în care acesta a fost lăsat baltă de Antonia, solista pe care a „descoperit-o" în 2008 și pe care a făcut-o celebră cu melodia „Morena".„Are legătură cu Antonia, bineînțeles. S-au întâlnit în spatele meu, m-au pus în situația de a pierde foarte mulți bani. Mi-au închis contractul pe care îl aveam cu Antonia și cu ei. Antonia m-a lucrat, dar nu știu dacă a fost ideea ei. Ea a fost artistul meu, iar Roton-ul mi l-a furat pe față și a încasat toți banii", a mai spus, supărat, Tom Boxer. Contactați telefonic, reprezentanții casei de discuri Roton nu au dorit să comenteze în nici un fel despre acest subiect.