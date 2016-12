Tom Boxer: "Antonia e mai vagaboandă aşa"

Tom Boxer: "Antonia e mai vagaboandă așa"

Tom Boxer continuă să aducă acuzații grave la adresa Antoniei, despre care spune că nu ar fi avut niciun viitor fără el."Am considerat-o ca pe sora mea. Când am lucrat cu ea, m-am atașat de ea, nu am văzut-o ca pe un sac de bani. Eu am pierdut concerte, contracte în străinătate atunci când ea mi-a spus că vrea solo. Atunci a trebuit să anulez tot, să dau banii înapoi oamenilor, iar Antonia mergea la concerte fără Tom Boxer și încasa bănuții. Mă doare că a fost prietena mea și mi-a întors spatele. Eu nu aș fi creat niciodată artistul Antonia dacă nu credeam în ea, în prietenia noastră. Cel mai mult m-a durut că m-a lăsat să fac toată investiția în ea, apoi a plecat fără să spună nimic, fără să mă anunțe, să îmi dea un semn. Acum nici măcar nu ne mai salută, nici pe mine, nici pe Cristina. Ea s-a folosit de mine. Antonia nu avea niciun viitor fără mine. Era o tipă venită din SUA și atât. Mi-a tras-o, ea e mai vagaboandă așa", a povestit Tom Boxer, citează showbiz.ro.