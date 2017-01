TIFF 2010 – ediţie record: 342 de filme înscrise

TIFF 2010 – ediție record: 342 de filme înscrise

Ştire online publicată Joi, 18 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Proiecția de gală a comediei „Soul Kitchen”, a germanului Fatih Akin, va deschide, în seara zilei de 28 mai, cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), a anunțat miercuri la Cluj-Napoca directorul evenimentului, Tudor Giurgiu. Proiecția este planificată în aer liber, în Piața Unirii, nu în Cinematograful „Republica”, locația unde avea loc de obicei deschiderea festivalului. Potrivit lui Giurgiu, pentru TIFF 2010 s-au primit un număr record de filme ale căror autori își do-resc ca ele să fie incluse în festival, 342 de astfel de cereri ajun-gând pe adresa organizatorilor. „Anul acesta a fost o ediție record, avem 342 de filme pentru preselecție, la care se adaugă 56 de filme românești, 11 de lungmetraj, 45 de scurtmetraj. În niciun an nu am avut un aflux așa de mare de cereri, inclusiv ieri primeam mail-uri, deși expirase termenul. E un semn că festivalul și-a câștigat un loc bine marcat și sunt mulți agenți care consideră că a avea sau a lansa un film la TIFF e important”, a afirmat Giurgiu. Potrivit acestuia, la TIFF 2010 există posibilitatea să fie chiar două filme românești în competiție. „Filmele românești pasibile de a intra în competiție sunt multe. E, o dată, filmul de debut al scenaristului Răzvan Rădulescu, se cheamă «Felicia înainte de toate», apoi filmul lui Călin Metzer, premiat la Salonic, cu Victor Rebenciug, premiat și el pentru interpretare, «Medalia de Onoare». E filmul «Periferic», film nou făcut de Bogdan Apetri, o coproducție româno-austriacă. Are șanse, se aude, se zvonește, să fie considerat drept un titlu posibil pentru Cannes. Mai este «Bună, ce faci?», al dolea film al lui Alexandru Maftei. Mai avem filmul «Europolis», regizat de Corneliu Gheorghiță, în care rolul principal e jucat de Dimeny Aron, actor al Teatrului Maghiar din Cluj. Cam aceștia sunt candidații”, a afirmat Giurgiu. Printre filmele recomandate de directorul TIFF se numătă „Precious: Based on the Novel by Saphire”, premiat recent la Oscar, pelicula „Videocracy”, în regia lui Erik Gandini, un documentar despre premierul italian Silvio Berlusconi, precum și filmul rusesc „How I Ended this Summer”. În ceea ce privește locațiile de proiecție a filmelor, ele vor rămâne în proporție de 90% aceleași - trei cinematografe, un multiplex, câteva săli și câteva locații de proiecție în aer liber la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca - la care se vor adăuga, potrivit speranțelor lui Giurgiu, proiecțiile de gală de la Teatrul Național Cluj, între 2 și 6 iunie, și proiecții drive-in la Iuliu Mall, între 28-30 mai. „Piața Unirii sperăm să fie o mare noutate dacă reușim să punem la punct locația. La Fabrica de Pensule se va desfășura prima ediție a unui concurs pe care îl organizăm doar pentru artiștii și amatorii din Cluj care vor să facă film, filme de orice format, cu o durată maximă de 30 de minute, pe care vrem să le prezentăm la Fabrica de Pensule, spațiu unde artiștii vizuali au un spațiu consacrat pentru ei și unde credem că acest tip de filme își vor găsi o casă foarte bună. Îi invităm pe toți cei din județ să ne trimită filmele. Va fi un premiu mare de 1.500 de euro și o mențiune specială pentru cele mai bune filme”, a mai spus Tudor Giurgiu. TIFF 2010 va avea loc la Cluj-Napoca între 28 mai și 6 iunie.