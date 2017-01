„Thriller” în variantă musical

Ştire online publicată Miercuri, 28 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Videoclipul melodiei „Thriller” a lui Michael Jackson va fi transformat în musical, potrivit producătorilor care au cumpărat drepturile asupra acestui spectacol, anunță Reuters. Albumul „Thriller”, lansat în 1980 de Michael Jackson, este cel mai bine vândut album din istoria pop-rock, iar compania Nederland Organization vrea să recreeze pe scenă povestea videoclipului de 14 minute. Potrivit producătorilor, musicalul va fi autorizat de Michael Jackson, care va participa la tot procesul de creație. Spectacolul se va numi „Thriller The Musical” și va include melodii de pe albumele lui Michael Jackson „Thriller” (1980) și „Off The Wall” (1979). Videoclipul „Thriller”, considerat o veritabilă revoluție din punctul de vedere al coregrafiei, a fost difuzat pentru prima dată în 1983. „Thriller” a fost regizat de John Landis, care a declarat că producția acestuia a costat 500.000 de dolari, de zece ori mai mult decât costul standard al unui videoclip. Michael Jackson a dispărut de pe scena publică din iunie 2005, după ce a fost achitat în procesul în care era acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor. Puțin după terminarea procesului care a provocat un adevărat scandal mediatic, cântărețul a părăsit California pentru Bahrein, apoi Europa și Las Vegas. În noiembrie 2008, Michael Jackson a vândut ferma Neverland companiei Sycamore Vallery Ranch, deoarece avea prea multe datorii către stat, potrivit registrelor primăriei Santa Barbara. Michael Jackson este printre puținii artiști care au fost introduși de două ori în „Rock and Roll Hall of Fame” - celebrul panteon al muzicii din ultimii 60 de ani. Starul american a intrat, de asemenea, în Cartea Recordurilor cu albumul „Thriller”. Jackson a câștigat 13 premii Grammy, a avut 13 single-uri devenite number one în topuri și a vândut peste 750 de milioane de discuri în întreaga lume.