Thom Yorke s-a infiltrat la Summitul de la Copenhaga

Ştire online publicată Luni, 21 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Thom Yorke, solistul trupei Radiohead, a reușit să se „infiltreze” la dezbaterile Summitului despre climă de la Copenhaga, cu ajutorul unei legitimații de jurnalist, informează nme.com. Prezent la Summitul de la Copenhaga, unde sunt discutate probleme importante despre încălzirea globală, la care publicul larg nu are acces, Thom Yorke a reușit totuși să asiste la dezbateri, cu ajutorul unei legitimații de presă. „Sunt aici în calitate de reprezentant al presei”, a declarat Thom Yorke într-o înregistrare video, atunci când a fost întrebat ce caută acolo. „Altfel, credeți că m-ar fi lăsat să intru aici? Să vedem cât va dura până mă vor da afară”, a mai spus Thom Yorke. În 2008, Thom Yorke a reprezentat vârful de lance al campaniei Big Ask, lansată de organizația ecologistă Friends Of The Earth, în urma căreia a fost adoptată o lege care obligă Marea Britanie să își reducă emisiile de CO2 cu 80% până în anul 2050.