„This is it“ a avut premiera la Los Angeles

Ştire online publicată Joi, 29 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Premiera documentarului „This Is It” a avut loc la Los Angeles, marți, în fața unor staruri de calibru precum Will Smith, Jennifer Lopez și frații Jackson, filmul obținând aprecieri din partea criticilor și demonstrând că Michael Jackson poate să își încânte fanii chiar și după moarte. Montat dintr-un total de 80 de ore înregistrate pe casete video, filmate la Los Angeles, în timpul repetițiilor megastarului pentru seria de 50 de concerte pe care acesta ar fi trebuit să le susțină la O2 Arena din Londra, începând din 13 iulie, documentarul „This Is It” a fost descris de regizorul Kenny Ortega drept „o poveste despre un maestru al generației sale”. Câteva sute de fani, dintre care mulți purtau câte o mănușă albă cu paiete, asemănătoare celei pe care starul a început să o poarte în anii 1980, s-au adunat în fața cinematografului din Los Angeles unde a fost programată premiera, ce a avut loc simultan și la Londra. Aproximativ 150.000 de fani, inclusiv din Brazilia și Australia, au privit online premiera din Los Angeles. Filmul a fost proiectat în alte 15 orașe din lume, inclusiv în Seul, Johannesburg, Rio De Janeiro și Berlin. Berry Gordy, fondatorul celebrei case de discuri Motown Records, dar și frații megastarului - Jermaine, Tito, Jackie și Marlon - s-a aflat printre personalitățile prezente la această premieră. Kenny Ortega a susținut un mic discurs înainte de proiecția filmului din Los Angeles și l-a descris pe Michael Jackson drept „un om a cărui inimă a bătut pentru a face ca această lume să devină una mai bună”. Totodată, regizorul documentarului a mărturisit că filmul „This Is It” este un omagiu adus fanilor lui Michael Jackson. Filmul se deschide printr-o scenă în care starul apare alături de dansatorii aleși chiar de el pentru a participa la concertele pe care ar fi trebuit să le susțină la Londra. Dansatorii vorbesc despre cum s-au simțit colaborând cu celebrul cântăreț, iar apoi filmul continuă direct cu o secvență în care starul repetă coregrafia piesei „Wanna Be Startin’ Somethin”. În următoarele aproape două ore, spectatorii au putut să vizioneze imagini de la repetițiile megastarului pentru mai multe din piesele sale de succes ce urmau să fie incluse în concertele londoneze – „Beat It”, „Thriller”, „Black or White” sau „Man in the Mirror”.