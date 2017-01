„The Shining“, de Stanley Kubrick, cel mai terifiant film din istorie

Vineri, 30 Octombrie 2009

Capodopera cinematografică „The Shining”, realizată în 1980 de regizorul Stanley Kubrick, după un roman scris de Stephen King, a fost votată cel mai terifiant film din istorie, potrivit unui sondaj publicat de cotidianul britanic The Telegraph. Filmul l-a avut ca protagonist pe Jack Nicholson, într-unul dintre cele mai apreciate roluri ale carierei. Scenariul pentru „The Shining” a urmărit povestea unei familii care primește în grijă, pe timpul iernii, un hotel izolat într-o zonă montană, reședință temporară care va declanșa un lanț de evenimente pe cât de stranii, pe atât de înspăimântătoare. „Se demon-strează astfel că, la aproape 30 de ani de la lansare, «The Shining» rămâne un studiu cinematografic unic despre izolare, nebunie și paranoia”, spune Matt McAllister, editor la Totalscifionline, care a realizat sondajul ce a stat la baza clasamentului celor mai terifiante filme. Al doilea loc în acest top este ocupat de „Rosemary’s Baby”, regizat de Roman Polanski, cineastul de origine poloneză reținut în prezent în Elveția pentru a fi extrădat în SUA, pe baza unor acuzații privind întreținerea de relații sexuale cu o minoră. Realizat în 1968, filmul îi are în rolurile principale pe John Cassavetes și Mia Farrow, ale căror personaje ajung să trăiască un coșmar după ce se mută într-un apartament înconjurat de vecini bizari. Pe locul al treilea în clasamentul celor mai terifiante pelicule se află un alt film clasic, „The Wicker Man”, în care joacă, printre alții, Christopher Lee, un obișnuit al producțiilor thriller/horror. Acțiunea filmului este concentrată într-o localitate în care, după dispariția misterioasă a unei fete, ajung să fie scoase la iveală ritualuri ciudate și chiar crime. Între primele 10 pelicule se mai află celebrul „Psycho” al lui Alfred Hitchcock, SF-ul „Alien”, regizat de Ridley Scott, horror-ul cult „The Texas Chain Saw Massacre” și „Jaws”, unul dintre primele succese marca Steven Spielberg, răsplătit cu trei Oscaruri.