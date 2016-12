The Freak Show

Ştire online publicată Marţi, 12 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

r Telefonul pe bază de suc Un designer chinez a creat un concept de telefon mobil care ar putea fi alimentat cu băuturi răcoritoare. Potrivit site-ului dezeen.com, bateriile noului telefon folosesc enzime pentru a genera electricitate din carbohidrați. Astfel, bio-bateriile rezistă încărcate de patru ori mai mult decât bateriile convenționale pe bază de litiu și sunt, totodată, complet biodegradabile. „Telefonul folosește o bio-baterie. O astfel de baterie are nevoie doar de o doză de băutură răcoritoare, urmând a genera apă și oxigen în clipa în care se descarcă”, a spus Daizi Zheng, inventatorul telefonului. r Leac contra dragostei Africanii au găsit un remediu miraculos pentru toți îndrăgostiții trădați și abandonați: o pilulă magică obținută din extractul fructelor unui copac african. Potrivit publicației austriece Kronen Zeitung, este vorba despre un medicament obținut pe baza unui extract din fructele exotice ale unui copac care crește pe Coasta de Fildeș, Griffionia simplicifolia, și care va fi lansat pe piață sub formă de pilule de o companie farmaceutică. În Africa, fructele de Griffionia simplicifolia sunt cunoscute și consumate de secole, dar de-abia acum se vor putea bucura și locuitorii Bătrânului Continent de insolitele „beneficii” furnizate de această plantă. Potrivit ziarului Descoperă, celor care suferă din dragoste, Amorex le promite „miracole”: pe cât se pare, substanța activă a pilulei acționează asupra unor anumiți neurotransmițători afectați în urma suferințelor amoroase, oferindu-le „bolnavilor” alinare. r Secretul unei capodopere: colesterolul ridicat Celebrul zâmbet al Mona Lisei lui Leonardo da Vinci este rezultatul nivelului ridicat de colesterol, potrivit unui expert care a studiat figurile modelelor din Arta Renașterii. Expresia facială - unul din principalele motive pentru care pictura secolului al 16-lea este printre cele mai renumite lucrări de artă din lume - arată semne de acumulare de acizi grași în jurul ochilor Lisei del Giocondo, precizează Vito Franco, de la Universitatea din Palermo, conform cotidianului britanic The Telegraph. Ochii Giocondei scot la lumină problemele de sănătate ale femeii din cauza colesterolului, cât și o tumoare cauzată de nivelul ridicat de grăsime din corp, conform lui Vito Franco. El a mai susținut că și Michelangelo avea probleme de sănătate. În opera, „Școala din Atena”, realizată de Rafael, aspectul fizic al lui Michelangelo scoate la iveală problemele artistului cu rinichii. (www.9am.ro)