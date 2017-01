The Freak Show

Ştire online publicată Marţi, 03 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Toți plătim pentru sex, într-un fel sau altul… Un bărbat de 44 de ani din Rusia a suferit răni grave în zona organelor genitale după ce a încercat să facă sex cu un raton, relatează site-ul FunReports. Potrivit sursei citate, rusul, identificat doar sub numele de Aleksandr K., a avut nevoie de îngrijire medicală de urgență după ce animalul l-a mușcat și i-a retezat o bucată din penis. „Nu ne-a venit să credem când am primit telefon de la un spital pentru o autopsie asupra unui raton care se sufocase cu o bucată din penisul unui bărbat!”, a declarat un veterinar. Bărbatul din Volgograd nu și-a imaginat niciodată că un week-end petrecut în natură alături de prieteni va avea un sfârșit teribil pentru el. A fost o petrecere între bărbați, cu multă votcă și glume vulgare. În mijlocul distracției, lângă corturile petrecăreților a apărut ratonul, care la început a fost confundat cu o pisică. „Era un animal drăguț cu ochi verzi și o coadă foarte frumoasă. Am decis să ne distrăm și să-l prindem. Un prieten mi-a spus că ratonul este un animal cuminte și deloc agresiv. Din moment ce nu aveam nicio femeie în preajmă, m-am gândit că pot să fac ceva cu el”, a povestit nefericitul rus. „Am fost șocați de ce am văzut. Cum s-a putut gândi cineva să facă așa ceva? A avut noroc că animalul era sănătos și că nu avea rabie. I-am spus pacientului că poate apela la chirurgia plastică pentru recrearea penisului. Pe de altă parte, e evident că trebuie examinat la cap nu la penis”, a declarat un medic. Sursa: www.agerpres.ro Reproducere pe cont propriu Cercetătorii de la Stanford University School of Medicine au reușit să „oblige” celule stem embrionare (derivate din embrioni obținuți prin fecundare asistată) să se transforme în celule germinare umane, precursoarele ovulelor și spermatozoizilor. Descoperirea acestui mecanism le va permite (în circa 5 ani) persoanelor sterile să-și producă celule germinare „pe comandă”, în laborator, utilizând celule stem din celulele pielii, scrie „Descoperă”. Întrucât celulele germinare se formează în primele faze de dezvoltare a embrionului uman, a fost dificilă până acum studierea și reproducerea lor în laborator. De aceasta dată, experții au reușit să facă acest lucru pornind de la linii de celule embrionare umane în care au inserat o genă indispensabilă formării liniei germinare. Sursa: www.9am.ro