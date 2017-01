The Freak Show

Ştire online publicată Marţi, 27 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sex and the job Poate că pare jobul perfect, însă poate fi și obositor. Un sud-american are un job pe care îl râvnește orice bărbat de pe Planetă: testează femeile în pat. Lui Aime Rascone, viața i s-a schimbat când a cunoscut-o pe „Madame” Fiorella, o doamnă care oferă servicii de „escortă” VIP, care i-a oferit jobul visurilor sale: testează femeile în pat și hotărăște care va fi angajată ca damă de companie! Jaime nu are de făcut cine știe ce: se întâlnește cu diverse domnișoare, aspirante la poziția de „damă de companie”, pe care le supune mai multor probe: un test psihologic, o ședință foto și, atenție, o partidă de sex cu fiecare dintre ele. Fetele depun toate eforturile pentru a-și dovedi talentele și aptitudinile, potrivit ziarului Hunedoreanul. Trăiești sau mori? Dacă vizionarii care cred că vom ajunge să trăim veșnic mulțumită nanotehnologiei nu vă inspiră încredere, poate un algoritm care ne „citește” prin telefon și ne spune că suntem aproape de moarte sau, dimpotrivă, că nu avem de ce să ne îngrijorăm, vă va face mai interesați. Totul este cât se poate de serios - un grup de pro-gramatori japonezi a dezvoltat un astfel de serviciu, dar nu pentru persoane, ci cu scopul de a eficientiza serviciile de ambulanță, potrivit The Register. Vreme de șase luni, au adunat informații legate de apelurile către salvare (analiza vocii, descrierea simptomelor, cum a decurs și cum s-a finalizat intervenția - dacă pacientul s-a vindecat, dacă a decedat până la sosirea medicilor sau în drum spre spital ș.a.m.d.), iar pe baza acestora au dezvoltat acest algoritm care prezintă gradul de risc al pacientului. Programul poate ajuta personalul de la stațiile de ambulanță să se decidă dacă este necesară o deplasare de urgență sau dacă respectivul pacient mai poate să aștepte. Deocamdată, acuratețea acestui algoritm este de aproximativ 50%, ceea ce înseamnă că trebuie mult îmbunătățit până să ajungă un instrument de bazăa pentru serviciile de ambulanță și, de ce nu, chiar pentru pacient, potrivit go4it. Sursa: www.9am.ro