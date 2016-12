Teo vrea un tată pentru Maya

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Teo Trandafir e fericită că poate să aibă din nou un Crăciun alături de fiica ei, Maya, dar își dorește foarte mult ca familia să fie întregită. Și acum își aduce aminte de grelele încercări prin care a trecut anul acesta și ar vrea ca fetița ei să aibă alături un tată.Anul acesta, Teo a împodobit bradul împreună cu Maya, cea pentru care a încercat din răsputeri să se însănătoșească, după boala care a țintuit-o pe patul de spital atâta vreme. Este fericită că a învins boala, dar își dorește un suflet pereche, un tată pentru Maya."Îmi lipsește sufletul meu pereche, îmi lipsește cel de-al treilea membru al familiei. Ne lipsește amândurora, cred. Uneori, în momentele noastre de reverie, ne gândim ce bine ar fi dacă ar fi", a mărturisit Teo într-o emisiune televizată.Potrivit cancan.ro, Teo a declarat că atunci când fiica ei va împlini 18 ani poate să plece liniștită de pe acest pământ. "Am aflat că șansele mele de supraviețuire au fost sub 5%. Am auzit o voce care mi-a spus că sunt singură în încercarea asta. Ideea e să nu murim când avem copii mici. Problema mea era că o las pe fii-mea, când o să facă 18 ani, o să vă salut și gata. Am învățat să merg din nou. Îmi băgau câte patru antibiotice odată, că șansele erau foarte mici și băgau tot ce puteau, poate merge", a spus Teo.La începutul anului aceasta, Teo Trandafir a fost operată de pancreatită și a stat internată mai mult timp în clinica AKH din Viena. În luna august, fosta realizatoare TV a fost supusă unei alte intervenții în cadrul căreia medicii i-au extirpat eventrațiile, niște umflături apărute în urma celorlalte operații.