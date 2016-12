Teo Trandafir: În ultimul an, am învăţat să merg de cinci ori

Teo Trandafir: În ultimul an, am învățat să merg de cinci ori

Vineri, 30 Decembrie 2011

Teo Trandafir vorbește despre sănătate, siluetă și familie în numărul de ianuarie-februarie al revistei "Ce se întâmplă, doctore?", în care vedeta spune că în ultimul an a fost nevoită să învețe să mergă din nou de 5 ori.În urmă cu aproape 10 ani, Teo Trandafir atingea performanțe greu de egalat. A slăbit în timp record 60 de kilograme, iar lumea se inspira din meniurile nutriționistului ei, Mihaela Bilic. Acum, Teo își revine după suferința care i-a marcat existența în 2011.Revista "Ce se întâmplă, doctore?" a provocat-o pe Teo Trandafir la o discuție despre siluetă, sănătate și familie. Pictorialul, realizat pentru numărul de ianuarie-februarie al revistei, o prezintă pe Teo în mai multe ipostaze, mereu cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine fresh și plină de viață.În interviul ce însoțește pictorialul, vedeta spune că în ultimul an a învățat să meargă de 5 ori."Este un an de la prima operație, au mai fost între timp, după câte am aflat de la șeful Clinicii AKH din Viena, au mai fost încă 3, nu 2, așa cum știam eu. Deci au fost 4 operații una după alta, după care la sfârșitul lui septembrie - începutul lui octombrie a mai fost încă una pentru că am făcut o eventrație. (...) M-am dus din nou la Viena, am semnat altă anestezie generală, altă trezire, alt învățat de mers. Am învățat să merg în ultimul an de 5 ori! M-am cam săturat sinceră să fiu ca pentru mine mersul pe picioare să fie o performanță fizică de neegalat. Dar, mă rog, o luăm de la început de câte ori este nevoie".Teo Trandafir mărturisește că îi este mai complicat să poarte anumite lucruri sau să stea într-o anumită poziție mai mult de o oră: "Fac ce pot cât pot, dar în principiu e bine să-ți porți suferința cu eleganță. Adică e bine să nu te vadă toată lumea, să te jelui că nu te poate ajuta nimeni. Și atunci încerci să ai un pic de umor, mai maschezi".În interviu, Teo își amintește de perioada când ea și Mihaela Bilic au făcut cunoscută noțiunea de nutriționism:"Părerea mea este că ea a inventat noțiunea de nutriționism în România, iar eu nu am făcut altceva decât s-o ascult pas cu pas. E foarte simplu. Când ești prost faci ce ți se spune, iar eu am făcut atât de bine ce mi s-a spus încât am slăbit 60 de kilograme. Am avut fluctuații mari de greutate, care n-au depins de mine, dar asta n-a privit pe nimeni și nimeni nu m-a înțeles vreodată".În același interviu, Teo spune că pentru ea imaginea nu a contat: "...pentru mine imaginea n-a contat niciodată, imaginea fizică, niciodată. Eu m-am angajat la Pro TV având 130 de kilograme, n-a deranjat pe nimeni. Argumentul meu primordial în momentul în care am început antrenamentele cu Taufic au fost legate de religie. (...) Religios, am vrut să văd până unde poate duce smerenia unui om, cât poți să înduri, cât poți să duci, cât poți să te târăști, câți kilometri de fandări cu greutatea în spate se pot face?"."Lumea mă iubește și m-ar fi iubit încă vreo jumătate de an, după care ar fi uitat complet că exist. Mă uitam pe Facebook că sunt singura care mai pune Laura Stoica și Mădălina Manole. Numărul de telefon al lui Teo Peter o să-l găsești întotdeauna la mine pentru că eu nu șterg numerele de telefon ale prietenilor morți. Nu știu câți mai au numărul de telefon al lui Teo Peter. Oamenii te iubesc cât te iubesc, dar au treabă, au alți oameni de iubit", mai spune Teo Trandafir.Despre fiica ei, Maia, vedeta vorbește cu dragoste în "Ce se întâmplă, doctore?":"E un copil de 7 ani și jumătate foarte, foarte dinamic, foarte subțire, are un corp absolut fenomenal. Din punctul ăsta de vedere și doar din asta, nu-mi seamănă. E un copil vesel, jucăuș, care merge acum în fiecare zi la patinoar. Are patinele ei, patinează de 2 ani deja. Nu are nici o apăsare, schiază, merge pe role în fiecare vară, pe trotinetă, pe bicicletă. Mai cade, se ridică, se mai julește, mai dă-i cu spirtul, mai dă-i cu betadina, ca-n viață".Despre viitor, Teo afirmă: "Spre marea mea surprindere, viitorul rămâne viitor indiferent de prezent. El e totuna. Adică dacă mori sau dacă nu mori, cam totuna e. Dacă mori, nu mai apuci să-l vezi, dacă nu, apuci să-l vezi. Eu niciodata n-am pus foarte mare preț pe povestea asta cu viitorul, ce-ți rezervă viitorul. Habar n-am, Dumenezeu știe și a știut întotdeauna".