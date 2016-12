Teo, acuzată că a mers la spital să facă rating

Ştire online publicată Miercuri, 25 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Îndrăgita realizatoare de televiziune Teo Trandafir a ajuns la spital după ce a acuzat stări de rău. Vedeta a fost repede pusă pe pi-cioare și a fost prezentă în platoul Kanal D, acolo unde și-a moderat emisiunea de după amiază. Imediat după acest episod, au existat și mulți contestatari care au denumit vizita lui Teo la spital ca fiind „o acțiune de marketing“. Teo Trandafir a reacționat pe propriul blog la atacurile mai multor internauți care o acuză că a vrut să facă audiență și din acest motiv a mers la spital.„Să ne ajute Dumnezeu, o spun cu mâna pe inimă… Am văzut comentariile unor doamne și domni, legate de vizita mea la spital, de azi. Am ajuns să credem că un om merge acolo ca să facă rating. Nu e numai înjositor pentru cel acuzat de o asemenea infamie, ci și pentru cel care ar putea să și-o imagineze”, a notat vedeta. Aceasta a continuat: „Mi s-a părut înfiorător. Să poți suspecta pe cineva că iese în scaun cu rotile dintr-un spital în ciuda faptului că e complet sănătos. El, nu spitalul. Vă dați seama că m-am strâns în mine, apoi m-am gândit așa: hoțul strigă hoții! El e cel care înțelege mecanismul. Numai cineva care e dispus să provoace o nenorocire, luând-o în derâdere, dintr-un interes, oricare ar fi el, ar putea concepe un asemenea plan, pe care, iată, acum îl consider facil. Atunci, nu. Mă chinui de duminică. E nevoie de martori? Cumplit”, scrie libertatea.ro.