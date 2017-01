Teo, accident de mașină pe litoral!

Ştire online publicată Marţi, 22 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Culmea e ca automobilul carismaticei prezentatoare a fost busit tot de o persoana cunoscuta, Luis Lazarus, insa Teo nu a vrut sa faca valuri.“E adevarat! Masina mea a fost lovita in parcare de Luis, insa nu pot spune ca a fost o mare drama! Omul a fost de bun-simt si m-a sunat imediat ce a avariat Mitsubishi-ul meu! Si-a cerut scuze si a incercat sa imi explice ce s-a intamplat, apoi s-a oferit sa rezolve el totul! Cum era si normal, l-am inteles si i-am spus sa nu isi faca probleme, intrucat, astfel de lucruri se pot intampla oricui! Eu, de pilda, sunt cel mai slab sofer si as fi putut, Doamne fereste, sa fac grozavii mult mai mari decat sa zgarii vreun autoturism in parcare! Asta a fost, nimeni nu a patit nimic”, a declarat Teo Trandafir, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.