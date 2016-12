Ştefan Stan, mărturii emoţionante despre Andreea Mantea

Ștefan Stan, mărturii emoționante despre Andreea Mantea

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ștefan Stan și Andreea Mantea s-au despărțit în urmă cu trei luni, iar ruptura dintre ei a făcut valuri în showbizul din România. Deși nu mai locuiesc împreună, el susține că Andreea a fost iubirea vieții lui.„Andreea a fost femeia vieții mele. Am iubit-o foarte mult, pot spune că până acum a fost cea mai mare iubire a mea. Dar nu a fost să fie. Dumnezeu mi-e martor că am făcut tot posibilul ca relația dintre noi să meargă. Eu, când am apărut la televizor și am plâns, am făcut-o pentru că așa am simțit. Nu am luat bani să joc teatru. Acum mi-am dat seama că între noi nu mai poate exista o relație de dragoste. Tot ce a mai rămas este doar o frumoasă prietenie. O sun și o întreb ce face și dacă are nevoie de ceva. Și ea, la fel mă întreabă. Vorbim aproape zilnic la telefon. Știe că dacă are nevoie de ceva, eu sar din pat și la miezul nopții, ca să o ajut!”, a povestit Ștefan.Ștefan susține că în acest moment nu are pe nimeni, dar că și-ar dori o relație nouă.„Nu îmi place să fiu singur. Am nevoie de dragoste, aș vrea să am o familie, copii. Dar, dacă nu a fost să fie cu Andreea, asta e!”, a mai spus el, scrie libertatea.ro.