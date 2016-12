Ştefan Stan: „Şi acum mi se face pielea de găină când mă gândesc la Andreea”

Ștefan Stan: „Și acum mi se face pielea de găină când mă gândesc la Andreea”

Ștefan Stan vrea să se împace cu Andreea Mantea, deși bruneta a declarat că „îmi văd de viața mea și de noua relație pe care o am”. La doar câteva săptămâni de la despărțirea anunțată ca fiind definitivă, Ștefan Stan face declarații impresionante despre Andreea Mantea.„Și acum mi se face pielea de găină când mă gândesc la ea. Am amintiri foarte frumoase cu Andreea, de care nu știe nimeni. Eu chiar am iubit-o. Și acum o mai iubesc. Eu sunt singur acum, nu am pe nimeni”, s-a confesat Vocea României unui prieten. Cu toată iubirea despre care spune Ștefan că există, cei doi îndrăgostiți s-au despărțit pentru a treia oară, la sfârșitul lunii trecute.„Nu ne-am mai înțeles, pur și simplu. După ce relația noastră a fost atât de expusă la tv, după ce eu am înșelat-o, după toate scandalurile, pur și simplu ne-am schimbat, nu mai aveam nimic în comun. Eram ca apa caldă și apa rece”, a povestit artistul aceluiași prieten. Spre deosebire de Ștefan Stan, care a mărturisit că „m-aș împăca, dar e ceva la care Andreea trebuie să renunțe”, fosta vedetă Playboy a declarat că este fericită și că este implicată într-o altă relație, scrie showbiz.ro.