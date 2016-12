Ştefan Bănică, urmărit în trafic. A chemat POLIŢIA!

Ștefan Bănică, urmărit în trafic. A chemat POLIȚIA!

Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ștefan Bănică Jr. a decis să dea o lecție paparazzilor după ce a fost urmărit în trafic de o mașină. Artistul a postat pe o pagină de socializare un videoclip în care a filmat paparazzi și a surprins momentul în care a venit și poliția."Aseară am fost hărțuit de o mașină de paparazzi în trafic. De data asta i-am și filmat. M-au urmărit până acasă, dar, surpriză, am chemat poliția care i-a identificat. Credeți că am procedat corect?", este postarea lui Bănică Jr.