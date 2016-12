Taylor Swift - nouă nominalizări la MTV European Music Awards

Miercuri, 16 Septembrie 2015.

Interpreta pop Taylor Swift conduce în topul nominalizărilor la ediția de anul acesta a MTV European Music Awards, cu 9 nominalizări - cele mai multe din istoria acestei gale, relatează site-ul Forbes.com.La fel ca anul trecut, MTV a anunțat nominalizările la începutul zilei de 15 septembrie prin intermediul aplicației Snapchat.Gazda de anul trecut, Nicki Minaj, este nominalizată la patru categorii, așa că este puțin probabil ca ea să își asume din nou acest rol.Printre nominalizările primite de Swift se numără cea pentru "cel mai bun clip", "cel mai bun cântec", "cea mai bună solistă" și "cea mai bună interpretare live".Gala va fi difuzată în direct de MTV de la Milano, la data de 25 octombrie.Nominalizările la cele mai importante categorii:Cel mai bun clip:Kendrick Lamar — "Alright" Macklemore & Ryan Lewis — "Downtown" Pharrell Williams — "Freedom" Sia — "Elastic Heart" Taylor Swift — "Bad Blood (ft. Kendrick Lamar)"Cel mai bun cântec:Ellie Goulding — "Love Me Like You Do" Major Lazer & DJ Snake — "Lean On (ft. MŰ)" Mark Ronson — "Uptown Funk! (ft. Bruno Mars)" Taylor Swift — "Bad Blood (ft. Kendrick Lamar)" Wiz Khalifa — "See You Again (ft. Charlie Puth)"Cea mai bună interpretare live:Ed Sheeran Foo Fighters Katy Perry Lady Gaga & Tony Bennett Taylor SwiftCea mai bună solistă:Ellie Goulding Miley Cyrus Nicki Minaj Rihanna Taylor SwiftCel mai bun solist:Ed Sheeran Jason Derulo Justin Bieber Kanye West Pharrell Williams.