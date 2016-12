Tatăl Floarei Leonida, cu ochii în lacrimi

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După ce cancan.ro a dezvăluit că fosta gimnastă, Floarea Leonida, se prostituează în Germania, tatăl ei a rămas în stare de șoc.Gheorghe Leonida este jenat de situația în care se află și mărturisește că plânge zilnic din cauza rușinii prin care el și familia lui trec."Nu îmi vine să cred nici acum că ea a putut să facă așa ceva. Chiar dacă a făcut, pentru noi, pentru familie, rămâne tot fata noastră, o iubim ca atunci când făcea gimnastică. Suntem rușinați, locuim de 30 de ani în cartier, ne cunoaște toată lumea. Am dat-o de la 4 ani la gimnastică, a fost o fată cuminte, am crescut-o bine. Plâng în fiecare zi, nu numai eu și soția mea, și fiul meu la fel. Sunt convins că i s-a întâmplat ceva. Soția mea este bolnavă și când vede atât de mult interes pentru subiect se simte mai rău", a spus tatăl Floarei Leonida, la Happy Hour."Am inima sfâșiată. Când am vorbit cu ea la telefon, plângea, îi era rușine, am plâns și noi, eu și soția. O să plâng de focul ei până o să mor. E viața noastră, chiar dacă a făcut așa ceva. Din pozele de pe internet, o recunosc, ea e. Au fost cele mai grele zile din viața mea, mi-au distrus sănă-tatea. Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile, suntem distruși. Îi transmit să vină acasă, că o așteptăm cu drag, ea rămâne copilul nostru", a mai spus tatăl îndurerat.