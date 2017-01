Târg de obiecte handmade la Friends

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În acest week-end, mai exact pe 27 și 28 februarie, la Friends & Co Bar se desfășoară o nouă ediție a târgului de haine, obiecte și accesorii handmade „The Back Of My Closet”. Organizatorii, Friends & Co. Bar și CTLife.ro anunță lista participanților: Atelier ASA, Elena Enuță, QuoQuo, MaddsShop, Lebanese Blonde, Raiqa, Manuela Coza, Alexandru Avram, Diana Slav, Adina Pachițanu, Nicoleta Parnic, Ana-Maria Bălan, Andrei Dumitru, Doina Iabrasu, Camelia Anghel, Mustafa Alef, Cristina Iuțu, Mihaela Galu, Cristina Chirculescu și Cerasela Jiga. Cei care vor să admire și să cumpere creațiile realizate de tinerii artiști constănțeni pot vizita târgul între orele 10 și 18.