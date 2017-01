Tania Budi şi-ar mai dori să sufere din dragoste

Tania Budi și-ar mai dori să sufere din dragoste

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tania s-a descoperit preț de câteva minute în cadrul unui interviu în care a vorbit despre dragoste și suferința pricinuită de aceste sentimente dictate de inimă.Blonda și-a avertizat posibilii pețitori că nu e ușor de cucerit, dar că anumite gesturi mici ar putea s-o facă să-și ofere inima pe o tavă. Îi e dor de acest sentiment al dragostei și, curios, și al suferinței din dragoste.„N-am mai suferit de mult după o despărțire și îmi este dor de acea senzație. Îmi este dor să-mi fie dor... Cred că era în urmă cu mai bine de zece ani când am suferit pentru ultima dată după o despărțire. Eu nu mă atașez repede și am nevoie de timp pentru a cunoaște cu adevărat un bărbat”, a declarat Tania Budi la Kanal D.Tania spune că un bărbat va auzi din gura ei acel frumos „te iubesc” doar în cazuri de excepție.„Eu nu spun deloc repede te iubesc. Am mai spus doar atunci când am fost constrânsă de împrejurări să spun lucrul acesta.”„Un bărbat mă poate cuceri prin gesturi mici. Dacă îți ia șuvița de păr și o mută mai încolo și știe cum să facă lucrul acesta, atunci nu există un gest mai romantic”, a mai declarat Tania Budi.