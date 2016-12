Tania Budi: „Chiar dacă aş vrea să răspund, am pierdut numărul iubiţilor“

Tania Budi: „Chiar dacă aș vrea să răspund, am pierdut numărul iubiților“

Ştire online publicată Joi, 26 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tania Budi a avut relații cu unii dintre cei mai cunoscuți burlaci ai României, printre care Dan Bittman sau Cătălin Botezatu. Fără a da nume, vedeta a recunoscut că a suferit din dragoste, însă susține că nu mai știe numărul celor cu care s-a iubit. Tania Budi a declarat pentru ziarulring.ro că nu-și amintește numărul iubiților pe care i-a avut de-a lungul timpului „Nu-mi amintesc! Chiar dacă aș vrea să răspund, am pierdut numărul iubiților. Nu se pot compara, toate relațiile sunt diferite, unele mai intense, alte mai puțin intense. Și eu, la rândul meu, am suferit după ei! Și numărul suferințelor l-am pierdut! Stau și mă gândesc și nici mie nu pot să-mi răspund. Nu știu după cine am suferit mai mult sau mai puțin, dar am avut așa zisele depresii din dra-goste”, a declarat fosta prezen-tatoare de la TVR. Vedeta a explicat și motivul pentru care nu-și dorește copii. „E mai greu să aprofundezi o relație, lumea e superficială. Se ajunge greu la profunzime într-o relație. Nu am de gând să mă mărit, nu sunt pro căsătorie. Am de gând să fiu fericită în fiecare zi și atât. Îmi e tare, tare bine așa. Nimeni nu are idee! Referitor la un copil, nu m-am ghidat niciodată în viață după verbul trebuie. De ce trebuie să am un copil? Nu, nu trebuie... Îmi trăiesc viața așa cum vreau”, a spus ea, scrie libertatea.ro.