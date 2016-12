Sylvia: "Regret că m-am măritat"

Joi, 10 Ianuarie 2013

Invitată în emisiunea WOWbiz, Sylvia a mărturisit că nu mai există nicio șansă de împăcare între ea și fostul său soț. "În viața mea s-au petrecut multe lucruri. Acum am o relație liniștită și frumoasă, dar nu mă mai gândesc la căsătorie. Nu mai există nicio șansă cu Andrei, dar niciodată să nu spui niciodată. Noi ne-am iubit foarte mult și nimeni nu poate nega asta. Nu mă mai interesează ca bărbat...", a spus Sylvia. "Regret că m-am măritat. Consider că am făcut-o prea devreme, a fost o nebunie a tinereții! Nu mai simt nimic nici pentru Iulian Demeter. Pur și simplu suntem prieteni. Dar țin mai des legătura cu Iulian decât cu Andrei!", a continuat artista.