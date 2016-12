Sylvia: „Nu există nimeni în viaţa mea acum“

Sylvia: „Nu există nimeni în viața mea acum“

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sylvia a încheiat relația cu Iulian Demeter, manechinul de 20 de ani pentru care a ales să-și încheie căsnicia.Deși până acum a evitat să vorbească despre re-lația cu manechinul, Sylvia a recunoscut, într-un interviu acordat pentru adpm.ro, că nu are nicio relație în acest moment, preferând să se ocupe mai mult de cariera muzicală."Ar fi culmea să am ceva de-a face cu orice bărbat cu care sunt fotografiată! Ce trebuie să fac acum? Să nu mai ies în lume? Am o perioadă foarte dificilă și aș dori ca cei din presă să respecte acest lucru. Un divorț nu este niciodată ușor. Am greșit, îmi asum greșeala, iar acum trebuie să reflectez asupra celor întâmplate. Nu există nimeni în viața mea acum și nici nu sunt pregătită de o nouă relație", declară Sylvia.