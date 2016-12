Sylvia: „Multă lume spune că eu m-am afirmat pe spatele lui”

Vineri, 28 Iunie 2013

Sylvia, fosta soție a lui Andrei de la Alb Negru, nu trece prin cea mai bună perioadă a vieții sale. Recent, artista a venit la înregistrarea unei emisiuni cu ochii în lacrimi pentru că un apropiat de-al său are probleme medicale.Chiar dacă a admis că nu are o perioadă bună, artista a onorat invitația gazdei Dianei Munteanu-Niculescu, pentru a fi prezentă în emisiune: „Trec printr-un moment foarte greu, întrucât cineva apropiat mie are probleme medicale”, s-a scuzat cântăreața pentru starea în care se afla. Deși nu a vrut să dea nume, se pare că cea care are probleme medicale este chiar mama Sylviei. Altfel, artista a vorbit și despre relația cu Andrei, fostul ei soț: „Multă lume spune că eu m-am afirmat pe spatele lui, dar nu e deloc așa. Noi ne-am ajutat reciproc și eu făceam deja parte din A.S.I.A când l-am cunoscut”, scrie libertatea.ro.