Sylvia mărturiseşte cum şi de ce şi-a înşelat bărbatul

Sylvia mărturisește cum și de ce și-a înșelat bărbatul

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La un an de la producerea divorțului, cântăreața Sylvia vorbește despre semnele care anunțau despărțirea iminentă de Andrei Ștefănescu. „Eu, iubindu-l foarte mult pe Andrei, am încercat să mă schimb pe mine și să mă duc pe drumul lui. Și, foarte mult timp m-am dus. Că deh, dragostea e oarbă! Apoi, am realizat că nu acela este drumul meu, voiam altceva. Starea s-a acutizat după ce ne-am mutat în casa noastră și să avem mai mult timp liber, să nu ne mai fie gândul doar la muncă, muncitori și materiale de construcții. Am început să mă simt foarte ciudat”, și-a început Sylvia mărturisirile.„Nu eram neapărat neglijată, dar îmi dădeam seama că nu mai vreau asta. Ajunsesem în depresie gravă, eram apatică, nu mă mai bucuram de nimic. Era ceva în neregulă, începusem să ne răcim, să pe-trecem puțin timp împreună. Este foarte greu să spui omului că vrei să divorțezi. Aproape un an m-a ros gândul acesta. Nu vorbeam cu nimeni, nici cu ai mei, nici cu prietenele. Am ținut în mine, cre-deam că e ceva trecător. Nu am avut puterea necesară să spun că vreau să divorțez. Eram nefericită și știam că se va sfârși, dar nu știam cum. Și când intri într-un joc de genul asta și o iei puțin razna, ca toate femeile, aștepți să se spargă buba. Să te lași în voia sorții. Cu Iulian am fost prietenă foarte bună, iar la un moment dat, inexplicabil, s-a produs scânteia între noi. Atunci mi-am spus că ce s-o întâmpla, s-o în-tâmpla. Și s-a întâmplat! Așteptam ca Andrei să afle adevărul și să facă el pasul ăsta, să inițieze el divorțul. Dacă Andrei nu afla adevărul îi spuneam eu”, a mărturisit Sylvia.