Sylvia găteşte, de dragul noului iubit

Sylvia gătește, de dragul noului iubit

Ştire online publicată Luni, 29 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La mai bine de un an de la despărțirea de Andrei de la Alb Negru, Sylvia are din nou motive să ajungă devreme acasă.Cântăreața s-a mutat cu iubitul ei Dragoș, cu care se înțelege minunat. Dovadă a relației frumoase dintre ei stau gesturile tandre pe care și le fac reciproc și micile dovezi de iubire zilnice.Una dintre acestea este și mâncarea pe care Sylvia i-o pregătește iubitului său, de câte ori are timp. Aceasta îi prepară paste, salate și friptură la cuptor, dar recunoaște în fața apropiaților că nu știe să facă supă, sarmale și piftie.