Sylvia, fericită de alegerile din viaţa ei

Sylvia, fericită de alegerile din viața ei

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Sylvia nu regretă nicio decizie luată până acum, incluzând aici și divorțul de fostul ei soț, Andrei de la Alb Negru.Solista a mărturisit că este foarte axată în acest moment pe cariera ei și că următoarea piesă, pe care o va lansa săptămâna viitoare, va ridica multor persoane câteva semne de întrebare.Versurile sunt, spune ea, compuse de altcineva, astfel că nu fac nicio referire la fosta ei relație.„De săptămâna viitoare vom lansa un nou single, este o piesă care adoptă un alt stil, la care există și o variantă acustică și are versurile în limba română. Toată lumea probabil că iar o să își dea cu presupusul că s-ar putea referi la relația noastră, dar nu are nicio legătura cu mine, nu eu am scris piesa, eu doar sunt artistul care cântă. Eu nu regret nimic în trecutul meu ci dimpotrivă sunt foarte fericită de alegerile mele și privesc cu optimism spre viitor”, a povestit ea pentru replicavedetelor.ro.