Sylvia continuă să se vadă cu amantul

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După divorțul de Andrei, Sylvia consideră că este bine și că nu e supărată pe nimeni. În continuare, ea neagă orice zvon privind relația ei cu Iulian, modelul cu care și-a înșelat fostul soț. „Sunt ok, sunt bine. Nu am înțeles de ce toată lumea a făcut o tragedie... Nu știu, asta a fost modalitatea mea de a mă manifesta, nu-mi place să mă justific în fața oamenilor la televizor și nici să-mi pun viața pe tapet. Toată lumea m-a întrebat dacă sunt supărată pe ei. Înțeleg fenomenul ăsta, că o știre trebuie să aibă un titlu interesant și chiar m-am amuzat pe anumite lucruri. Dar unele au fost total neadevărate. Nu m-au supărat, dar m-au deranjat un pic”, a precizat blonda pentru Antena 1.Chiar dacă s-a mai întâlnit cu Iulian Demeter, modelul cu care și-a înșelat soțul, cântăreața neagă în continuare că ar avea o relație cu el. „Nu am niciun iubit, toată lumea s-a întrebat dacă am o relație cu Iulian sau nu. Nu avem o relație, nu este iubitul meu, nu avem nicio responsabilitate. În această perioa-dă mi s-a părut normal să ținem legătura. Sun-tem foarte buni prieteni. Dar asta nu înseamnă că este iubitul meu”, a continuat Sylvia.