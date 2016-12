Sylvia, bolnavă şi epuizată

Sylvia, bolnavă și epuizată

Marţi, 19 Noiembrie 2013.

Peste 3.000 de kilometri par-curși în cinci zile. Cinci orașe din țară și tot atâtea concerte au epuizat-o pe Sylvia. Cântăreața a ajuns acasă epuizată și, din acest motiv, are nevoie nu doar de odihnă, ci și de tratament medicamentos.Lipsa somnului, răceala pe care a prins-o pe drum și stresul de a nu întârzia la destinație din pricina traficului și-au pus amprenta serios asupra sănătății sale. Astfel se face că, reîntoarsă în Bucu-rești, cântăreața a căzut la pat și se îndoapă cu medicamente pen-tru a scăpa de dureri și de stările generale de rău.„De obicei sunt plecată maximum trei zile pe săptămână, însă acum am fost aproape șase. M-am bucurat să fiu alături de fanii mei, însă m-am pricopsit cu niște dureri îngrozitoare de cap. Am trecut pe pastile, mă îndop cu pastile și sper să îmi treacă pentru că de joi pornim din nou la drum”, a declarat Sylvia pentru agentiade presamondena.com.